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Поставки украинской соли в Беларусь прекратились

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  • 24.05.2022, 14:02
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Поставки украинской соли в Беларусь прекратились

Приходится закупать более дорогую российскую.

Поставки соли из Украины в Беларусь прекратились еще с начала боевых действий, сообщили «ОфисЛайф» в компании «Аршсоль», которая импортировала продукцию «Артемсоли», крупнейшего украинского производителя, объявившего в апреле о своем закрытии.

Импортер добавил, что в Украине на разных станциях застряли девять вагонов с солью. Пока в «Аршсоль» не поступало официальных уведомлений от украинской стороны.

В любом случае поставки остановлены, и компания заключила договор с российским ОАО «Илецксоль» (город Соль-Илецк, Оренбургская область). Цепочка импорта уже заработала. Илецкая соль есть в торговых сетях Беларуси. Она дороже украинской.

Например, в сервисе e-dostavka группы «Евроторг» картонная упаковка «Артемсоли» помола № 1 стоила 67 копеек. В сети «Алми» сервис доставки предлагает илецкую соль помола № 1 в картонных пачках по 1,84 рубля за килограмм. В Green-доставке цена на этот же товар — 1,82 рубля.

В продаже в e-доставке есть и белорусская соль помола № 1, она стоит 28 копеек за килограмм.

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