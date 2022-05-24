Rolls-Royce представила самый дорогой новый автомобиль в мире 4 24.05.2022, 14:04

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Каждое авто делается вручную из листового алюминия, красного дерева и с использованием самых качественных комплектующих.

В 2021 году на Concorso d'Eleganza Villa d'Este состоялась премьера его первого Boat Tail — сделанного на заказ творения, которое сегодня возглавляет список самых дорогих новых автомобилей в мире и стоит 28 миллионов долларов, пишет «Популярная механика».

Всего Rolls-Royce планирует выпустить три автомобиля этой серии. И, судя по тенденции, каждый следующий будет дороже предыдущего. Второй Boat Tail обойдется заказавшему его покупателю уже в 30 миллионов долларов. Каждое авто делается вручную из листового алюминия, красного дерева и с использованием самых качественных комплектующих.

Самый дорогой автомобиль в мире

Второй Boat Tail создан под заказ для бизнесмена, семейное состояние которого основано на успехе его отца в жемчужной промышленности. Проект начался с серии из четырех жемчужных раковин из коллекции клиента, которые вдохновили Rolls-Royce на создание такого уникального цвета. Автопроизводитель называет его одним из самых сложных цветов, созданных на заказ.

В каждом из двух разделенных отсеков багажника находится все необходимое для пикника в парке, включая столовые приборы, окрашенные в цвет автомобиля, и блюда с соответствующими акцентами. Также на «задней палубе» автомобиля можно выдвинуть зонтик, который идет в комплекте и позволяет создавать тень в солнечную погоду.

Интерьер продолжает уникальный внешний вид, дополненный ореховым шпоном, кожей коньячного и устричного цветов, а также розовым золотом и перламутровыми акцентами. Изюминкой являются классические часы в центре приборной панели, выполненные из перламутра из коллекции клиента. Rolls-Royce Boat Tail II дебютировал на берегу озера Комо, Италия, в минувшие выходные и найдет свой дом в частном музее коллекции автомобилей покупателя.

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