«Кредит был погашен во время валютной вспышки» 12 24.05.2022, 15:59

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фото: av.by

Почему белорусы срочно продают недавно купленные Geely.

С момента начала продаж Geely Atlas Pro прошел почти год. Срок небольшой, однако белорусско-китайские кроссоверы уже появляются на вторичном рынке. Некоторые автомобили предлагаются с минимальным пробегом, другие успели наездить более 30 тысяч километров по дорогам Беларуси. Мы попытались выяснить, почему владельцы расстаются со свежими Atlas Pro. Об этом пишет av.by.

«Кредит был погашен во время валютной вспышки»

Первым наше внимание привлек белоснежный Geely Atlas Pro c заявленным пробегом в 9 тысяч километров. Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем без гибридной установки. Напомним, такая конфигурация (2WD, 1,5TD без 48V EMS) также доступна с приводом только на передние колеса. За автомобиль просят 27 555 долларов. Берем?

— Другие намерения. Не в машине дело, поэтому не ищите подвоха — просто необходимость, — отвечает на вопрос о причине продажи владелец. — Никаких проблем и обращений по гарантии не было. Завтра поеду к дилеру на первое ТО.

— Это комплектация без гибридной установки, здесь передний привод и шестиступенчатая Aisin. Процентов на 70 я передвигаюсь по городу — грубо говоря, это моя рабочая лошадка. Компьютер показывает максимум «десятку» в городе, а на трассе — около восьми литров бензина, — сообщает мужчина. — Автомобиль покупался частично в кредит, но он был погашен во время валютной вспышки.

«В Польше очень дорого содержать»

Следующим на глаза попался Geely Atlas Pro с самым большим пробегом среди представленных на «вторичке» экземпляров — 35 тысяч километров. «Полуторалитровый» гибрид продается за $29 200.

— Машина действительно почти новая. Дело в том, что я живу в Польше. У нас курс растет, а в Беларуси падает. Платить за Atlas Pro вынуждены все больше. К тому же приняли решение оставаться здесь, поэтому «Джили» не нужна. Содержать ее дорого: официальных сервисов нет, из-за чего на ТО приходится гонять машину в Беларусь, страховка — 35 евро каждый месяц, а также наше каско. Тачка получается золотой.

— Вообще никаких проблем с машиной не было. После покупки криво стояла задняя крышка, а снизу авто было частично не окрашено. Дилер устранил мне эти мелочи за три дня, — говорит владелец. — Из нюансов: здесь меня «притерла» девочка — по две царапины спереди на молдинге и бампере. Дилер готов покрасить по каско хоть завтра, но нет молдинга — его жду уже три месяца. Хочется сделать все за один раз. По правде говоря, если не знаешь об этих царапинах, то даже не заметишь их.

Как отмечает мужчина, весь километраж кроссовера — трассовый. Ежедневно он проезжает большие расстояния. Средний расход при скорости 110 км/ч достигает отметки 6,8—7 л бензина, по городу — не более 10 литров.

— При ценах на топливо в ЕС назвать экономичным «Атлас Про» не получается. Сейчас автомобиль в Беларуси, поэтому его можно посмотреть лично. Что касается торга, то готов скинуть 700 долларов.

«Ребенок поступает в университет, поэтому хотим купить квартиру»

Еще один гибридный Geely Atlas Pro продается за $34 740 (87 000 BYN). На его одометре отображен пробег 9 500 км, а опциональное оснащение — максимальное, которое подразумевает наличие панорамной крыши. Почему же владелец выставил «паркетник» на продажу?

— Ребенок поступает в университет, поэтому хотим купить квартиру, — не скрывает мужчина. — Хорошая машина, я сам даже не ожидал. По эргономике и по движению все устраивает. На прошлом автомобиле уже через три месяца после приобретения поехал на сервис, а здесь вообще никаких нареканий с января.

— Мощи хватает! Если ехать по трассе без встречного ветра со скоростью 100 км/ч, то выходит семь литров, на 120 км/ч — около девяти. Все-таки авто тяжеловатое. Ну а в среднем по БК получается восемь-девять литров. Внутри разноцветная подсветка салона, в потолке — панорамная крыша. Atlas Pro мне очень нравится. С продажей не тороплюсь, поэтому готов уступить до 85 000 рублей ($33 941). Автомобиль без обременений, лизингов, кредитов и залогов, — добавляет напоследок владелец.

«Зимой не эксплуатировалась»

А этот Geely Atlas Pro в комплектации Luxury выставили на продажу за $29 500. Как отмечает продавец в объявлении, зимой кроссовер не эксплуатировали, но при этом антикоррозийная обработка проведена. Пробег годовалого автомобиля — 6 500 км.

— С машиной все хорошо, она не попадала в ДТП, а зимой не использовалась. Есть еще второй автомобиль, поэтому у «Джили» такой маленький пробег, — сообщает владелец. — К дилеру тоже не обращался: авто новое — какие у него могут быть проблемы?

— Летом расход получается где-то 8 литров бензина, зимой — не знаю! Потому как не ездил на кроссовере. Практически все время он стоял в гараже.

Владелец не готов продать Atlas Pro дешевле $29 000, поэтому на торг выделяет $500 — и ни долларом больше.

«На машине жена возила детей в школу»

Как пишет продавец еще одного Geely Atlas Pro, кроссовер куплен в декабре прошлого года, за время эксплуатации на нем проехали всего 3 900 км. Стоимость годовалого гибрида — 33 000 долларов.

— На машине жена возила детей в школу, поэтому такой маленький пробег. Безусловно, состояние нового автомобиля сохранилось, даже не было сделано нулевое ТО. По машине нет никаких вопросов, — подчеркивает мужчина.

— Средний расход, который я вижу на экране бортового компьютера, — в районе 7—8 литров. В городе будет чуть больше, если по дороге сплошь светофоры. Зимой тоже стоит помнить о затратах на прогревы. Надо учитывать, что электромотор дает прирост к крутящему моменту. Соответственно, не такая зависимость от двигателя, а по динамике машина становится резвее. В городе провалов нет, уверенно первым стартуешь со светофоров.

— «Сверчков» не имеется: машина отлично собрана! Шумоизоляция тоже достойная, поэтому считаю, что в своем сегменте «Атлас Про» может создать конкуренцию. Подвеска мягкая, отлично проглатывает все неровности, — добавляет продавец.

Когда разговор зашел о торге, владелец предложил сперва взглянуть на автомобиль, а после — обсуждать снижение цены.

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