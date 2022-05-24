Протянет немного: в ГУР раскрыли диагноз Путина 9 24.05.2022, 14:16

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Организм главы Кремля обременен сразу несколькими тяжелыми болезнями.

Президент России Владимир Путин страдает тяжелыми заболеваниями, несмотря на это он сможет прожить еще несколько лет, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью "Украинской правде" он подчеркнул, что у главы РФ обнаружили онкологическое заболевание.

"Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак – ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", - говорит глава украинской военной разведки.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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