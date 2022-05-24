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Эксперт: Заявления Лукашенко могут служить основанием для вступления белорусской армии в войну

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  • 24.05.2022, 14:20
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Эксперт: Заявления Лукашенко могут служить основанием для вступления белорусской армии в войну

Многие в России давно заявляют, что нужно перерезать каналы поставок западного оружия в Украину.

Заявления Лукашенко, будто бы Польша хочет захватить Западную Украину, (и Западную Беларусь, конечно же) можно игнорировать, как его обычное балабольство, - но нужно зафиксировать несколько важных аспектов, пишет в своем Telegram-канале политический аналитик Виталий Цыганков.

Во-первых, явное желание поссорить Польшу с Украиной. На сегодня именно Польша демонстрирует наибольшую солидарность и наибольшую помощь Украине. Эти страны и народы, отбросив все свои исторические претнзии, имеют сейчас пожалуй, наилучшие отношения в своей двусторонней истории.

Во-вторых, традиционная полонофобия Лукашенко. Ее нельзя скрыть, она прорывается и в словах и в действиях, даже тогда, когда для этого нет непосредственных политических причин. А тут еще была возможность подогреть традиционную полонофобию Путина и российской политической элиты. "Мели, Емеля”, гадости о Польше - большой брат оценит.

В-третьих, образ "страшной и агрессивной" Польши нужен Лукашенко, чтобы доказывать Путину, что белорусская армия здесь упорно охраняет западные рубежи "союзного государства" перед лицом страшного врага, который мечтает захватить Западную Украину и Беларусь.

Ну и последнее - хотелось, чтобы это было только версией. Заявления о намерении Польши захватить Западную Украину могут служить поводом и основанием для вступления белорусской армии в войну на территории Украины. Мол, мы идем освобождать украинцев от возможного нападения поляков. Именно по такой схеме Лукашенко уже объяснял, почему нападение на Украину велось с белорусской территории ("я вам покажу...").

Многие в России давно заявляют, что нужно перерезать каналы поставок западного оружия в Украину. А стратегически сделать это возможно только открытием второго фронта - нападением из Беларуси в направлении Львова. Надеемся, этого все же не произойдет, и на сегодня это маловероятно. Но факт, что идеологическую почву для этого они уже подготовили – "защитить украинцев от поляков".

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