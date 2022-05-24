В Англии придумали обувь, которая растет вместе с ребенком 24.05.2022, 14:36

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Технология обращена в сторону экологии, а вовсе не экономии.

Один из обувных экобрендов в Великобритании уже через год обещает выпустить на массовый рынок новые детские кроссовки, которые сэкономят деньги родителям и сократят количество отходов. Обувь будет расти вместе с ребенком. На доработку технологии и дизайна выделен грант — 250 тысяч фунтов стерлингов, пишет сайт «Вокруг света».

Бренд, который и до этого позиционировал себя как экообувь, выступил с идеей создания расширяемых ботинок для детей до семи лет — когда нога особенно быстро растет. По статистике, в среднем детям в этом возрасте требуется новая пара каждые четыре месяца. Только британцы приобретают ежегодно около 80 миллионов пар — и 85% из них довольно быстро оказывается на свалках.

Автор идеи — 38-летняя основательница и владелица бизнеса Джеру Дудмал. По ее словам, кроссовки будут «расти» как минимум на три половинных размера (в Великобритании детские размеры обуви — половинные, шаг равен примерно 4,23 миллиметра. — Прим. авт.).

Бизнесвумен задумалась о создании такой обуви после рождения дочери.

Разработчики сейчас рассматривают два основных механизма расширения кроссовок. Самое сложное, по их словам, это увеличение подошвы.

Первая технология предлагает использовать гибкий материал, который можно растянуть и зафиксировать, а также верх из эластичной ткани, которая прячется под застежками-молниями и пуговицами, а при необходимости расправляется.

Второй вариант — это механизм, который удлиняется и крепится при помощи замка, похожего на ножовку или ажурную пилу. К обуви планируется прилагать несколько стелек на вырост.

Авторы рассчитывают, что товар появится на рынке примерно через год — после всех проверок и тестирования отраслевыми экспертами.

Чтобы идея сократить отходы в этой отрасли заработала, такая обувь должна стать массово доступной. Дудмал рассчитывает, что растущие кроссовки будут ненамного дороже обычных, максимум на 30%.

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