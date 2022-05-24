В Беларуси продают панский дом, где бывали Кебич и Чигирь 4 24.05.2022, 14:39

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Фото с сайта planetabelarus.by

Начальная цена лота — примерно $64 500.

Бывший панский дом, которому больше 100 лет, продают в Ганцевичском районе. В 90-е годы ХХ века при усадьбе в Огаревичах проводили конные соревнования, не раз сюда приезжали и известные чиновники. Сейчас объект выставлен на торги, его можно использовать даже под жилье, сообщaет сообщает Госкомитет по имуществу.

Этот усадебный дом построили в 1911 году, принадлежал он помещикам Свержинским. Сейчас прописан в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района.

Начальная цена лота с историей — 159 тысяч рублей, это примерно $64 500. Здание одноэтажное, с колоннами. Площадь — 324 «квадрата».

Помимо самого усадебного дома, есть отапливаемая пристройка, бригадный дом, танцплощадка с мостом, сказано в извещении о торгах.

При постройках — земля на 2,4 гектара. Покупку можно использовать под промышленное производство, общепит, сделать там торговый объект, а также просто для жизни и ведения личного подсобного хозяйства.

Фото с сайта radzima.org

Но важный момент: покупателю придется подписать охранное обязательство, так как это историко-культурная ценность.

Продавец — отдел идеологической работы Ганцевичского райисполкома. Отмечается, что есть все нужные сети: отопление, вода, электричество, канализация, телефон.

Электронные торги пройдут 31 мая, заявления принимают до середины дня 26 мая.

Еще недавно в усадьбе размещалась столовая работников крупного сельхозпредприятия «Березовец». Однако со временем хозяйству стало невыгодно содержать объект, рассказывала местному изданию «Ганцавіцкі час» бывшая хранительница панского дома Галина Кулиновская.

Фото с сайта planetabelarus.by

Сначала усадьба принадлежала роду Свержинских, перестраивали ее при Опацких. В 1939 году дом разорили, хозяйку поместья сослали в Сибирь.

Панский дом долго стоял заброшенным, однако его отремонтировали в начале 1990-х. Внутри даже оборудовали небольшую гостиницу. Осенью 1994-го в Огаревичах принимали конные соревнования, которые проходили при панском доме.

По воспоминаниям Галины Куликовской, в разное время усадьбу посещали чиновники из правительства. Например, председатель Совмина Вячеслав Кебич, премьер-министры Михаил Мясникович и Михаил Чигирь.

В наши дни из Великобритании и Швейцарии приезжали в Огаревичи и потомки бывших владельцев усадьбы.

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