В Беларуси продают панский дом, где бывали Кебич и Чигирь

В Беларуси продают панский дом, где бывали Кебич и Чигирь4
- 24.05.2022, 14:39
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Начальная цена лота — примерно $64 500.
Бывший панский дом, которому больше 100 лет, продают в Ганцевичском районе. В 90-е годы ХХ века при усадьбе в Огаревичах проводили конные соревнования, не раз сюда приезжали и известные чиновники. Сейчас объект выставлен на торги, его можно использовать даже под жилье, сообщaет сообщает Госкомитет по имуществу.
Этот усадебный дом построили в 1911 году, принадлежал он помещикам Свержинским. Сейчас прописан в агрогородке Огаревичи Ганцевичского района.
Начальная цена лота с историей — 159 тысяч рублей, это примерно $64 500. Здание одноэтажное, с колоннами. Площадь — 324 «квадрата».
Помимо самого усадебного дома, есть отапливаемая пристройка, бригадный дом, танцплощадка с мостом, сказано в извещении о торгах.
При постройках — земля на 2,4 гектара. Покупку можно использовать под промышленное производство, общепит, сделать там торговый объект, а также просто для жизни и ведения личного подсобного хозяйства.
Но важный момент: покупателю придется подписать охранное обязательство, так как это историко-культурная ценность.
Продавец — отдел идеологической работы Ганцевичского райисполкома. Отмечается, что есть все нужные сети: отопление, вода, электричество, канализация, телефон.
Электронные торги пройдут 31 мая, заявления принимают до середины дня 26 мая.
Еще недавно в усадьбе размещалась столовая работников крупного сельхозпредприятия «Березовец». Однако со временем хозяйству стало невыгодно содержать объект, рассказывала местному изданию «Ганцавіцкі час» бывшая хранительница панского дома Галина Кулиновская.
Сначала усадьба принадлежала роду Свержинских, перестраивали ее при Опацких. В 1939 году дом разорили, хозяйку поместья сослали в Сибирь.
Панский дом долго стоял заброшенным, однако его отремонтировали в начале 1990-х. Внутри даже оборудовали небольшую гостиницу. Осенью 1994-го в Огаревичах принимали конные соревнования, которые проходили при панском доме.
По воспоминаниям Галины Куликовской, в разное время усадьбу посещали чиновники из правительства. Например, председатель Совмина Вячеслав Кебич, премьер-министры Михаил Мясникович и Михаил Чигирь.
В наши дни из Великобритании и Швейцарии приезжали в Огаревичи и потомки бывших владельцев усадьбы.