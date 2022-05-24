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Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске, продавцы которых недавно снизили цены

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  • 24.05.2022, 14:54
  • 2,668
Как выглядят двухкомнатные квартиры в Минске, продавцы которых недавно снизили цены

Каждая из них продается по цене до 45 тысяч долларов.

Журналисты собрали в подборку двухкомнатные квартиры, чьи владельцы недавно снизили на них цены. Посмотрите, как выглядят квартиры, которые на сегодняшний день являются самыми дешевыми в базе Realt.

Улица Тухачевского (Заводской район)

Трехэтажный дом был построен в 1961 году на улице Тухачевского, 30. Общая площадь квартиры — 42,6 м² с кухней в 5,6 м².

Сообщается, что в доме уже был сделан капитальный ремонт. Квартира расположена на втором этаже, здесь есть балкон. Санузел - совмещенный, установлена душевая кабина.

Дом находится недалеко от станции метро "Партизанская" и кинотеатра "Комсомолец".

Стоимость объекта - 39 900 долларов.

Улица Хмелевского (Московский район)

Квартира расположена на первом этаже трехэтажного дома по улице Хмелевского, 38. Он был построен в 1956 году. Общая площадь квартиры - 37, 77 м², кухня занимает 4,62 м².

Квартира с трехметровыми потолками. На всех окнах установлены стеклопакеты. Ремонт был сделан недавно. На полу уложен линолеум, стены оклеены обоями. Есть натяжные потолки с точечным светом.

В совмещенном санузле стены облицованы плиткой. В квартире нет балкона, но имеется подвал.

Рядом с домом расположены детские сады, школы, аптеки, банки, почта, торговые центры и кафе. Недалеко находится Маломедвежинский сквер. Часто ходит общественный транспорт в сторону метро. Ближайшая станция метро — «Грушевка».

Стоимость двушки — 41 900 долларов.

Улица Филатова (Заводской район)

Квартира находится на втором этаже пятиэтажного дома 1961 постройки на Филатова, 3. Капитальный ремонт там проходил в 2019 году. Общая площадь квартиры составляет 32,2 м², а кухня - 5,75 м².

В квартире сделан ремонт. Окна выходят на обе стороны, что увеличивает равномерное поступление солнечного света. Санузел совмещенный, есть балкон и подвал в доме.

Также здесь предусмотрена кладовая для хранения вещей и других необходимых предметов.

В качестве бонуса владельцы оставляют мебель.

Дом расположен недалеко от станции метро "Партизанская". Рядом есть различные магазины и школа и детский сад.

Стоимость объекта - 44 500 долларов.

Проспект Рокоссовского (Ленинский район)

Пятиэтажка на проспекте Рокоссовского, 148 была построена в 1975 году. Выставленная на продажу двушка находится на четвертом этаже и занимает 40,9 м² с кухней в 6,4 м². Капитальный ремонт в здании проводили в 2005 году.

Квартира угловая. Полы в комнатах и прихожей деревянные, на кухне лежит линолеум, в ванной и туалете — плитка. Также в доме есть вместительный подвал.

В шаговой доступности находятся детские сады, школы, поликлиника № 23, парикмахерские, отделения банков, множество популярных магазинов, а также кинотеатр «Салют», парк имени Н.Г. Грековой и изюминка района — Чижовское водохранилище.

Стоимость двухкомнатной квартиры — 44 900 долларов.

Улица Кнорина (Первомайский район)

Пятиэтажный дом на Кнорина, 4 был построен в 1962 году. Там продается квартира на первом этаже площадью в 45 «квадратов» и кухней в 5,9 м².

Владельцы оставляют покупателю всю мебель и бытовую технику. В этой двушке не предусмотрен балкон.

В совмещенном санузле установлена душевая кабина.

Дом располагается в двух шагах от бульвара Толбухина и кинотеатра «Дом Кино». До станции метро «Парк Челюскинцев», как и до самого парка, 10 минут ходьбы.

Стоимость квартиры — 45 тысяч долларов.

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