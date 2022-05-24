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«Мы идем против пулеметов с саперными лопатками»

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  • 24.05.2022, 14:53
  • 6,334
«Мы идем против пулеметов с саперными лопатками»

Новый перехват разговоров русских оккупантов в Украине.

Новые материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Российские военные жалуются на низкий «уровень» своей военной и тактической подготовки:

- Я тебе просто объясняю, это уровень, когда первый раз заходили это были ясли, а то что сейчас мы зашли это академия. Уровень понимаешь?

- Я говорю, я когда приеду, я тебе расскажу. Здесь делать нечего. Отсюда надо валить!

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