«Мы идем против пулеметов с саперными лопатками» 6 24.05.2022, 14:53

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Новый перехват разговоров русских оккупантов в Украине.

Новые материалы перехвата телефонных разговоров оккупантов опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Российские военные жалуются на низкий «уровень» своей военной и тактической подготовки:

- Я тебе просто объясняю, это уровень, когда первый раз заходили это были ясли, а то что сейчас мы зашли это академия. Уровень понимаешь?

- Я говорю, я когда приеду, я тебе расскажу. Здесь делать нечего. Отсюда надо валить!

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