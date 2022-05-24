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Украинский боец взял в плен начштаба танкового батальона РФ

  • 24.05.2022, 15:08
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Украинский боец взял в плен начштаба танкового батальона РФ

Сержант Нацгвардии приказал своим солдатам спрятаться от обстрелов оккупантов, а сам остался на позиции.

Константин посвятил армии 20 лет своей жизни, и сейчас служит в рядах Национальной гвардии Украины. Он с первых дней широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства защищал с оружием в руках родной Чернигов, пишет "Главред".

Получив серьезное ранение, Константин сейчас лечится. О его подвигах на поле боя и том, как он рисковал жизнью ради подчиненных бойцов, рассказали в Нацгвардии Украины.

Штаб-сержант вместе со своими собратьями уже через несколько дней с начала полномасштабной войны взяли в плен двух российских захватчиков. Это произошло 26 февраля. Тогда в город начала заходить вражеская техника. На два танка захватчиков наткнулись нацгвардейцы и передали информацию об этом украинским танкистам. Тогда наши танки уничтожили вражеские. В тот же день Константин с побратимами взяли в плен двух оккупантов из экипажа подбитых танков – один из них оказался начальником штаба танкового батальона.

Через два дня после этого российские военные открыли сильный огонь по позициям защитников Украины. Константин рассказывает, что захватчики пытались уничтожить украинские танки и блокпост, который стоял у них на пути.

"Орки и раньше обстреливали пределы города, но это были хаотичные цели, попадали то в баки из под мусора, то в жилую девятиэтажку", – говорит нацгвардеец.

Под командованием Константина были срочники и молодой контрактник, поэтому он принял решение спрятать весь свой личный состав в погреб частного дома, чтобы сохранить их жизнь и не рисковать ими под плотными обстрелами русских. Сам же командир остался на позиции – чтобы контролировать обстановку и оперативно докладывать информацию о том, что происходит.

"В момент, когда я перемещался из одного окопа в другой, недалеко от меня разорвался снаряд, и осколок из него влетел мне прямо в ногу. Понимая, что я получил ранение, но не чувствуя боли, я дополз до укрытия и сам наложил себе турникет. Побратимы сразу вытащили меня из под обстрелов и доставили в больницу", – рассказывает Константин.

Врачи буквально по частям сложили Константину большую берцовую кость правой ноги и извлекли оттуда осколок. Сейчас нацгвардеец продолжает лечиться, у него впереди еще долгие месяцы реабилитации и восстановления. Но свое решение остаться самому на позиции и спасти жизнь личному составу он считает правильным, и ни на миг об этом не пожалел.

Согласно указу президента Украины Константина наградили медалью "За военную службу Украине".

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