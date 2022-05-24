Белорусов накормят некачественной курятиной? 5 24.05.2022, 15:19

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иллюстрационное фото

На одной из ведущих птицефабрик страны — серьезные проблемы с мором кур.

На птицефабрике «Агрокомбинат Дзержинский» серьезные проблемы с мором кур, сообщает телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР).

Как сообщают подписчики канала, за последний месяц падеж составил более тысячи голов. Ветврачи производства связывают это с переходом на поставки российских комбикормов вместо украинских и европейских.

«Большинство кур начало дохнуть после внедрения в рацион кормов из России. Их пришлось закупать после того, как прекратились поставки из Украины. Какого качества будет продукция, остается только догадываться».

Белорусам же остается только надеяться на удачу покупая такую продукцию. Ведь продукция «Агрокомбината Дзержинский» была одной из самых недорогих в Минской области.

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