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ВСУ отбили одно из сел Донецкой области, захватив сразу три российских танка

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  • 24.05.2022, 15:26
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ВСУ отбили одно из сел Донецкой области, захватив сразу три российских танка

Один из них — в полностью исправном состоянии.

Украинские военные провели в Донецкой области успешную контратаку против российских войск, занявших оставленное ими село, и захватили при этом сразу три вражеских танка.

Об этом сообщили во вторник, 24 мая, в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Отступив после тяжелого боя с занимаемых позиций, бойцы ВСУ перегруппировались, после чего танкисты вместе с морпехами пошли на зачистку села, чтобы выбить врага и передать контроль над населенным пунктом основным силам, пишет «Новое время».

«На обнаглевших рашистах не было даже бронежилетов, они так и слонялись туда-сюда. После наших первых выстрелов они, как тараканы, начали выскакивать из домов и блиндажей, а беха (БМП — ред.) рванула по улице. Анатолий Давидюк по ней влепил с двухсот метров — только башня полетела. Вторую беху тоже разнесли прямым попаданием. Танк Т-72 начал пятиться, мы его „разули“. А когда танк развернуло, вторым бронебойным снарядом попали по трансмиссии и экипаж покинул его», — рассказал командир одного из украинских экипажей Станислав Гражданинов.

Итогом боя стал возврат прежних позиций, уничтожение множества оккупантов и захват трех трофейных танков, один из которых оказался в полностью исправном состоянии.

«После осмотра трофеев выяснилось, что в автомате подзарядки одного из танков Т-72Б3 был почти полный боекомплект, в том числе управляемые снаряды. Теперь мы их возвращаем бывшим владельцам», — отметил командир батальона подполковник Максим Китугин.

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