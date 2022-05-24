Поставят ли Украине оружие, которым можно будет ударить по Крымскому мосту? 7 24.05.2022, 15:45

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Разрушение этого объекта имеет большое значение для ВСУ.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Радио НВ переадресовал российским разведчикам вопрос, получит ли Украина оружие, которым можно было бы нанести удар по Крымскому мосту.

«Давайте этот вопрос оставим для брифинга Главного разведывательного управления РФ. Пусть [им] задают вопросы, генералы требуют от их разведчиков получения точной информации. А мы им этого не скажем. Пусть поработают все-таки. Миллиард евро они получают за газ из Европы — они могут завербовать фактически каждого украинца», — отметил Самусь.

В то же время эксперт объяснил, почему для Украины было бы важно разрушение Крымского моста:

«Этот мост играет ключевое значение, потому что через него идет поставка ко всей южной группе войск, которая находится под Херсоном, Мелитополем. <...> Разрушение [Крымского моста], прекращение его функционирования важно для украинской армии, если мы говорим о деоккупации юга Украины».

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