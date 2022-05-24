Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете 2 24.05.2022, 15:55

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На Марсе наступила зима.

Китайский марсоход Zhurong вошел в спящий режим. Это случилось из-за того, что на Красной планете наступила зима, что сопровождается похолоданием и мощными пылевыми бурями, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Отмечается, что марсоход вошел в спящий режим 18 мая, когда температура днем начала опускаться до -20 градусов Цельсия, а ночью – до -100 градусов. Станция Tianwen 1, которая доставила ровер на Красную планету, также зафиксировала песчаные и пылевые бури над регионом, в котором находится Zhurong.

В конструкции марсохода предусмотрены определенные «хитрости», которые помогают ему переживать низкие температуры, песчаные и пылевые бури. В частности, Zhurong может наклонять солнечные панели, что позволяет ему собирать максимальное количество солнечного света, предусмотрено также специальное защитное покрытие на панелях.

С проблемами на Марсе столкнулся не только Zhurong. Станция NASA InSight также борется за то, чтобы производить достаточно солнечной энергии для продолжения своей работы. А вот марсоходы Curiosity и Perseverance могут продолжать свое путешествие по поверхности Марса независимо от времени года, поскольку их питают радиоизотопные термоэлектрические генераторы, типа ядерной энергии.

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