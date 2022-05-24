Украинский политолог: Нападение на Украину закончится для Лукашенко свержением 3 24.05.2022, 16:07

5,700

Белорусский режим уже участвует в войне.

Белорусская армия не готова и не хочет воевать против ВСУ после того, что было сделано с российскими войсками. Режим Лукашенко не решился на атаку, когда у украинской армии не было вооружений НАТО, а сейчас такой шаг и вовсе стал бы самоубийством. Нападение Минска на Киев может привести к военному поражению Беларуси и свержению Лукашенко. Об этом заявил "Главреду" политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В ответ на вопрос о том, решится ли Лукашенко на наземную операцию против Украины и чем это обернется для Беларуси, он сказал, что Минск уже участник конфликта, и государству придется нести ответственность.

По его словам, Лукашенко вряд ли решится пойти войной против Украины. У армии Беларуси нет желания, возможности и готовности воевать с украинскими войсками. Особенно после того, что произошло с вооруженными силами РФ в войне с ВСУ.

"Во-первых, уже проводились закрытые опросы белорусских военных о том, готовы ли они воевать против Украины – 95% опрошенных сказали "нет". Почему? Для них всегда авторитетом была российская армия, но после того, как они увидели, что украинцы сделали с ВС РФ, увидели горы трупов, которые везли в Беларусь, увидели оторванные руки-ноги раненых, что лежали в белорусских больницах, белорусские военнослужащие стали задавать закономерный вопрос – если украинцы с сильной армией России это делают, то что они сделают с нами? Ведь, в отличие от армии РФ, у белорусской армии вообще нет боевого опыта. Кроме того, их техника устаревшая, еще советская. Так что мотивации воевать против украинцев у белорусов – никакой", - отметил Загородний и уточнил, что в истории сложно найти моменты, когда воевали бы украинцы и белорусы.

Кроме того, он указал, что армия Беларуси по своим масштабам сопоставима количеству военных с пограничниками Государственной пограничной службы Украины.

"Размеры белорусской армии: вооруженные силы Беларуси – как наша погранслужба, то есть они очень немногочисленные, около 5 тысяч", - говорит Загородний.

Более того, если белорусское государство не решилось атаковать Украину в ситуации, когда у Киева не было оружия НАТО, то сейчас, когда такое вооружение уже присутствует, перспективы для войск РБ весьма туманны.

"В-третьих, если Беларусь не смогла или не решилась напасть на Украину, когда у нас не было натовского оружия, то сейчас нападать, когда у нас появились самые современные системы и вооружения, будет для нее просто самоубийством. Белорусские генералы все это четко осознают", - считает эксперт.

Также Лукашенко в случае войны против Украины может потерять тех, на ком держится его правящий режим в Беларуси. Появляется риск потери власти для самого Лукашенко. В результате может появиться белорусская освободительная армия, которая пойдет освобождать территорию своего государства.

"В-четвертых, Лукашенко – фанат своей власти. Несмотря на то, что он кровавый диктатор и преступник, он – не идиот. Он прекрасно понимает: да, он может отдать приказ наступать на Украину. Но возникнет вопрос – кто пойдет исполнять приказ. А делать это будут только самые преданные ему части, которые исполняют любые указания Лукашенко. В Украине они совершенно точно будут уничтожены. И тогда вопрос – а с чем, собственно, Лукашенко останется, как он будет удерживать власть в Беларуси, если самые верные части погибнут? А ведь участие в войне всегда служит триггером выступлений против власти в самой стране. И в таком случае Лукашенко уже нечего будет сказать. Белорусские военные посмотрят на всю эту ситуацию и спросят, почему они должны умирать, если проще решить вопрос с одним человеком в Беларуси. Люди вооруженные крови не боятся. Если белорусские военные зайдут на территорию Украины, то будет очень велик риск, что они просто сдадутся в плен, и так будет создана освободительная армия Беларуси, которая пойдет уже освобождать свою родину", - объяснил Тарас Загородний.

Следовательно, как полагает эксперт, если Лукашенко рискнет пойти войной против Украины, белорусские войска потерпят сокрушительное поражение, которое приведет к краху Беларуси.

"Генштаб Беларуси очень внимательно наблюдает за происходящим в Украине. Лукашенко прекрасно обо всем осведомлен: о мобильных группах, о том, как уничтожается украинцами противник, и т.д. Конечно, вероятность идиотизма всегда есть, но за Лукашенко откровенного идиотизма не было замечено. Потому, скорее всего, он все-таки не рискнет идти войной на Украину, ведь это будет значить крах Беларуси. Тем более, сейчас уже появилась "зеленка", а это значит, что идти со стороны Беларуси через леса – это самоубийство: там белорусские войска будут просто расстреляны в упор", - подчеркнул Тарас Загородний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».