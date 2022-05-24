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BBC подтверждает информацию о гибели российского генерала-летчика

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  • 24.05.2022, 16:15
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BBC подтверждает информацию о гибели российского генерала-летчика
Канамат Боташев

Именно он находился в сбитом штурмовике Су-25.

В небе над Украиной погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Это утверждает BBC. Информацию о гибели летчика подтвердили три бывших подчиненных Боташева. Минобороны России пока официально не подтверждало гибель летчика.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. В российских телеграм-каналах вскоре появились сообщения о том, что самолет пилотировал генерал Боташев. "Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все", - рассказал участник обсуждения в одном из каналов, назвав имя пилота. Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.

Как пишет BBC, Боташев стал самым высокопоставленным летчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Ему было 63 года. После отставки он работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне". Известно, что через военкоматы и частные военные компании отставных офицеров вербуют для участия в войне.

На основе открытых источников BBC известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Несмотря на утверждения российского Минобороны о почти полном уничтожении ПВО и ВВС Украины, западные разведки по-прежнему считают, что Россия не завоевала полного господства в воздухе. Украина по-прежнему располагает современными системами ПВО, а также многочисленными ПЗРК. Украина заявляет о том, что были сбиты 204 российских боевых самолета, по открытым источникам можно подтвердить гибель около 20 самолетов. Минобороны России не комментирует эти цифры.

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