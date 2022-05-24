Глава Минобороны Украины анонсировал «приятные сюрпризы», которые усилят мощь ВСУ 24.05.2022, 16:34

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Алексей Резников

Киеву оказывают военную поддержку более 40 стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах встречи контактной группы по вопросам обороны Украины с участием более 40 стран.

По его словам, на встрече объявили о новых способах поддержки, которые «могут стать game changing в этой войне».

«Мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии, и будут неприятны для врага», — написал он в своем Facebook.

Резников добавил, что надеется на следующей встрече в июне доложить своим коллегам западным стран о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая.

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