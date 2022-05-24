Экс-директора Слуцкого мясокомбината приговорили к четырем годам колонии

Экс-директора Слуцкого мясокомбината приговорили к четырем годам колонии5
- 24.05.2022, 17:09
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Также он должен будет заплатить штраф.
Суд Жлобинского района приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего директора Слуцкого мясокомбината Николая Вербицкого. Его обвинили в получении взятки в размере 6500 долларов (ч. 2 ст.430 УК), сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, бывший руководитель мясокомбината получил деньги в несколько этапов (с 6 апреля 2021 года по 2 октября 2021 года). Ему платили за обеспечение в рамках заключенных договоров регулярных, своевременных, в необходимых третьему лицу объемах отгрузок мясной продукции ОАО «Слуцкий мясокомбинат» в адрес ТОО «BRAVO MEAT» и ТОО «РЕЗЕРВ BRAVO».
Кроме того, экс-руководитель должен будет заплатить штраф в размере 500 базовых величин, он также лишен на пять лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей.