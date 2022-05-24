Три месяца войны 3 Леонид Невзлин

24.05.2022, 17:11

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Леонид Невзлин

Грозное российское оружие оказалось пшиком в руках неумелых вояк.

Сегодня – ровно три месяца войны, которая, по расчету Путина, должна была занять три дня, а по мнению всех здравомыслящих людей в мире, не должна была случиться вообще.

Поистине три месяца, которые потрясли мир. Вся «мягкая сила», которую Россия аккумулировала на протяжении 30 последних лет, сведена на нет. Российская «элита» больше не может даже притворяться частью элит мировых. О российских нефти и газе говорят исключительно в контексте «избавиться от зависимости» – как о героине, который разрушает тебя изнутри. Российским деньгам не рады больше ни в столицах западных стран, ни на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Русский дом», превратившийся в «Дом военных преступлений России» – это самая точная метафора изменений, которые страна претерпела в глазах мирового сообщества.

«Мягкая сила» окончательно уступила место силе грубой, но и здесь Кремль не преуспел. По подсчетам британской разведки, за прошедшие три месяца Россия потеряла больше солдат, чем СССР за 9 лет в Афганистане. Грозное российское оружие оказалось пшиком в руках неумелых вояк.

Но первоначальный импульс безоговорочной поддержки Украины, кажется, начинает угасать. Раздаются голоса – от тех, кто подальше, – призывающие к компромиссам. Озлобленная, но ослабленная Россия за новым железным занавесом устроит некоторых, но для Украины всегда будет представлять опасность.

Мы не знаем, сколько продлится эта война, но она должна закончиться победой разума над варварством, победой свободы над страхом, закона – над самосудом. Победой Украины над Путиным. Россия от этого тоже только выиграет.

Леонид Невзлин, Telegram

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