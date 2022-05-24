В Беларуси задержан собственник крупной сети магазинов 11 24.05.2022, 17:44

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Также под стражу заключили 10 его помощников.

Собственника большой сети магазинов одежды (свыше 240 точек по Беларуси) обвиняют в неуплате налогов на 5,6 млн рублей. Об этом сообщает Комитет госконтроля.

Бизнесмен якобы наладил теневые поставки «низкокачественной текстильной продукции». Для ухода от налогов было якобы открыто свыше 140 юрлиц. Они, по заявлению силовиков, использовали упрощенную систему налогообложения. Выручка одной сети распределялась между всеми этими фирмами. Госконтроль не называет эту сеть, как и компании-«прокладки».

Под стражу заключили 11 человек, в том числе собственника. Магазины продолжают проверять. Кроме того, выясняют, где могли быть зарплаты в конвертах.

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