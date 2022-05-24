Лукашенко с нервным смешком заявил Путину про «бешеный рубль» 16 24.05.2022, 18:09

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Новый курс делает товары для белорусов гораздо более дорогими, чем месяц назад.

Отношение к укреплению российского рубля у Лукашенко, по понятным причинам, далеко не столь однозначное, пишет «Московский комсомолец».

Беларусь сильно зависит от импорта из России, и новый курс делает отечественные товары для белорусов гораздо более дорогими, чем месяц назад.

«Рубль укрепляется бешеными темпами. Как бы мы тут не переборщили!» — с нервным смешком прокомментировал Лукашенко.

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