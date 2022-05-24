Украина начнет строительство евроколеи 12 24.05.2022, 18:26

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Поезда в Украине двигаются по «широкому» пути, распространенному в бывших странах СССР.

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

По его словам, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Поезда в Украине двигаются по «широкому» пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют «узкий» путь (1 435 мм).

Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – «это дорого, долго и сложно, но необходимо». По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Кроме того, продолжил Шмыгаль, Украина планирует в ближайшее время подписать «таможенный безвиз», то есть присоединится к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ, как отметил он, является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Технически страна к этому готова.

Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса», – добавил премьер.

В части транспорта готовится Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок. Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки из Украины, заявил Шмыгаль, и работа в этом направлении идет активными темпами.

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