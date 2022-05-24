закрыть
24 мая 2022, вторник, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина начнет строительство евроколеи

12
  • 24.05.2022, 18:26
  • 7,324
Украина начнет строительство евроколеи

Поезда в Украине двигаются по «широкому» пути, распространенному в бывших странах СССР.

Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства.

По его словам, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Поезда в Украине двигаются по «широкому» пути (1 520 мм), распространенному на территории стран бывшего СССР. Такую же колею использует Литва, Латвия и Эстония, а также Беларусь. Большинство стран Евросоюза (за исключением Испании и Португалии), вместо этого, используют «узкий» путь (1 435 мм).

Ранее в разговоре с ЭП операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что смена колеи – «это дорого, долго и сложно, но необходимо». По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Кроме того, продолжил Шмыгаль, Украина планирует в ближайшее время подписать «таможенный безвиз», то есть присоединится к Конвенции о процедуре совместного транзита. Этот документ, как отметил он, является основой для перемещения товаров между странами-членами ЕС. Технически страна к этому готова.

Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса», – добавил премьер.

В части транспорта готовится Соглашение с ЕС о либерализации автомобильных грузовых перевозок. Европейская Комиссия уже рекомендовала странам-членам либерализовать такие перевозки из Украины, заявил Шмыгаль, и работа в этом направлении идет активными темпами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников