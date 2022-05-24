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До +25°С тепла ожидается в Беларуси в среду

  • 24.05.2022, 18:36
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До +25°С тепла ожидается в Беларуси в среду

Ночью и утром прогнозируется туман.

Слабый туман утром и до 25 градусов тепла днем ожидается в Беларуси 25 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 25 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь утром и днем местами по западу пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах Гродненской и Брестской областей прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами прогнозируется слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет от плюс 4 до плюс 10 градусов, по юго-западу - плюс 11-13 градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов тепла.

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