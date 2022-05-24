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Moderna приступила к разработке вакцины от оспы обезьян

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  • 24.05.2022, 18:49
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Moderna приступила к разработке вакцины от оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян грозит перерасти в новую пандемию.

Недавно начавшаяся в мире вспышка оспы обезьян грозит перерасти в новую пандемию. Темпы заболеваемости растут, а вот универсальной вакцины по-прежнему нет. Компания Moderna решила исправить ситуацию и уже принялась за разработку препарата.

Об этом она сообщила в своем аккаунте в Twitter.

«Поскольку в марте 2022 года мы объявили о расширении программы борьбы с патогенами, а также потому, что оспа обезьян имеет глобальное значение для общественного здравоохранения, мы исследуем потенциальные вакцины против оспы обезьян на доклиническом уровне».

В компании пока не комментируют, на какой этапе доклинических испытаний находятся препараты и когда стоит ждать результатов. Однако эта вакцина может стать первой одобренной целевой вакциной против оспы обезьян. Пока что специализированных препаратов для профилактики этой болезни в Европе нет, но существуют те, что позволяют предотвратить болезнь с вероятностью 85%.

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