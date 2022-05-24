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Мать главреда «Нашай Нiвы» уволили из журнала «Мастацтва»

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  • 24.05.2022, 19:10
  • 1,934
Мать главреда «Нашай Нiвы» уволили из журнала «Мастацтва»
Татьяна Мушинская

Татьяна Мушинская работала редактором отдела музыки журнала с 1991 года.

Писатель и театральный критик Татьяна Мушинская больше не работает в журнале «Мастацтва».

Как сообщает @by_culture, ей предложили написать заявление об увольнении по соглашению сторон.

Татьяна Мушинская – мать политзаключенного и главного редактора «Нашай Нiвы» Егора Мартиновича. Она работала редактором отдела музыки журнала «Мастацтва» с 1991 года.

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