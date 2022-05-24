Из Германии депортируют шестерых белорусов

Из Германии депортируют шестерых белорусов5
- 24.05.2022, 19:16
- 7,084
Нелегально работали на стройке.
Немецкие правоохранители обнаружили в городе Исни на юге Германии шестерых рабочих из Беларуси, которые неофициально трудились на стройке, сообщает Служба немецкой таможни по борьбе с нелегалами.
Нелегальных рабочих выявили следователи таможни Фридрихсхафена при проведении проверки на строящемся объекте в Исни на прошлой неделе. У белорусов имелись польские визы, однако это не давало им права на трудоустройство в Германии.
Служба немецкой таможни по борьбе с нелегалами начала расследование в отношении польского субподрядчика. Белорусы по решению иммиграционных властей будут высланы с запретом на въезд в Германию.