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Из Германии депортируют шестерых белорусов

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  • 24.05.2022, 19:16
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Из Германии депортируют шестерых белорусов

Нелегально работали на стройке.

Немецкие правоохранители обнаружили в городе Исни на юге Германии шестерых рабочих из Беларуси, которые неофициально трудились на стройке, сообщает Служба немецкой таможни по борьбе с нелегалами.

Нелегальных рабочих выявили следователи таможни Фридрихсхафена при проведении проверки на строящемся объекте в Исни на прошлой неделе. У белорусов имелись польские визы, однако это не давало им права на трудоустройство в Германии.

Служба немецкой таможни по борьбе с нелегалами начала расследование в отношении польского субподрядчика. Белорусы по решению иммиграционных властей будут высланы с запретом на въезд в Германию.

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