Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ6
- 24.05.2022, 19:20
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Что требуется Киеву?
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Такое мнение 24 мая в Twitter выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Четыре буквы могут помочь Украине: отбить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы – MLRS», – написал Кулеба.
Four letters can help Ukraine:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
-repel Russian offensive in the Donbas
-foil Russian plans to annex Kherson
-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories
-unblock exports and avert global food crisis
These four letters are: MLRS.
Глава МИД призвал ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину.
«Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны», – отметил Кулеба.
По его словам, больше всего Украина сейчас нуждается в MLRS, дальнобойной артиллерии и БТР.