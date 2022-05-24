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Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

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  • 24.05.2022, 19:20
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Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

Что требуется Киеву?

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Такое мнение 24 мая в Twitter выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Четыре буквы могут помочь Украине: отбить наступление россиян на Донбассе; сорвать планы России по аннексии Херсона; остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях; разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы – MLRS», – написал Кулеба.

Глава МИД призвал ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину.

«Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны», – отметил Кулеба.

По его словам, больше всего Украина сейчас нуждается в MLRS, дальнобойной артиллерии и БТР.

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