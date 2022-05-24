Двух белорусов из ЧВК «Вагнер» подозревают в военных преступлениях под Киевом 3 24.05.2022, 19:32

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Братская могила в Матижине

СБУ назвала их фамилии.

Уроженец Речицы Сергей Сазонов и уроженец Орши Александр Ступницкий, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» в Сирии, подозреваются в 14 эпизодах пыток и зверских расстрелов в селе Матижин Киевской области, сообщает «Радые Свабода».

Кроме того, согласно следствию, Сергей Сазонов и Александр Ступницкий участвовали в похищении, пытках и убийстве старосты Матижина Ольги Сухенко, ее мужа и сына.

Оба белоруса включены в базу центра «Миротворец». По данным, собранным сотрудниками центра, Сергей Сазонов (родился в 1972 году) является бывшим майором милиции, работал участковым инспектором Речицкого РОВД. В 2015 году его якобы оштрафовали за потребление наркотиков на 14 миллионов белорусских рублей. Имеет позывной «Рой».

Александр Ступницкий родился в 1989 году и до сих пор якобы имеет прописку в Орше.

По данным Центра «Миротворец», оба до сих пор имеют белорусское гражданство.

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