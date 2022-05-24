закрыть
24 мая 2022, вторник, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Венгрии вводят чрезвычайное положение

28
  • 24.05.2022, 19:34
  • 15,446
В Венгрии вводят чрезвычайное положение

Из-за войны в Украине.

С полуночи среды, 25 мая, в Венгрии вводя чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить военное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», - заявил он.

По словам Орбана, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.

«Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», - объяснил он причины такого решения он.

Орбан пообещал держать граждан в курсе принимаемых правительством решений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников