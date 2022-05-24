В Венгрии вводят чрезвычайное положение 28 24.05.2022, 19:34

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Из-за войны в Украине.

С полуночи среды, 25 мая, в Венгрии вводя чрезвычайное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Правительство реализует свое право в соответствии с Основным законом объявить военное положение с полуночи сегодняшнего дня. Как и чрезвычайное положение, введенное во время эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами», - заявил он.

По словам Орбана, Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине и защищать свою финансовую безопасность. А это, по его мнению, требует пространства для маневра и немедленных действий.

«Эта война представляет постоянную угрозу для Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен», - объяснил он причины такого решения он.

Орбан пообещал держать граждан в курсе принимаемых правительством решений.

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