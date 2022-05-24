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Украинская актриса растрогала сеть стихотворением «Герої не вмирають»

  • 24.05.2022, 19:50
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Украинская актриса растрогала сеть стихотворением «Герої не вмирають»

Видеофакт.

Украинская актриса Анна Саливанчук прочла трогательное стихотворение «Герої не вмирають». Соответствующее видео она опубликовала в Instagram.

«Язык, введенный Кириллом и Мефодием, стал языком восточнославянских народов, следовательно, и украинцев. Украина с обретением своей независимости также чествует своих учителей, которые в свое время способствовали будущему письменности. Я считаю наш украинский язык самым красивым, благозвучным», - написала Саливанчук.

Она добавила, что проза и стихи на украинском языке особенно затрагивают струны души.

«Я хочу с вами поделиться стихотворением, посвященным матерям, потерявшим своих детей на войне в Украине с 2014 года. Наши ребята-герои, их мамы тоже великие героини, я кланяюсь перед их силой и мужеством жить дальше», - отметила актриса.

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