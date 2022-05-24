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Forbes: ФБР сорвало попытку покушения на Джорджа Буша-младшего

  • 24.05.2022, 20:08
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Forbes: ФБР сорвало попытку покушения на Джорджа Буша-младшего
Джордж Буш

Злоумышленник вынашивал план убийства экс-президента США с 2021 года.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предотвратило попытку убийства бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом сообщило издание Forbes.

Согласно публикации издания, спецслужбы вышли на предполагаемого организатора покушения и стали следить за его перепиской в мессенджере. Удалось установить его личность: это оказался выходец из Ирака, проживающий в штате Огайо. В США иракец прибыл в 2020 году.

Злоумышленник вынашивал план убийства Буша с 2021 года. Он ездил в Даллас (Техас), где записал на видео дом экс-президента. Кроме того, подозреваемый хотел помочь соотечественникам перебраться в США, чтобы они вместе совершили преступление.

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