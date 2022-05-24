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В Полоцке у мужчины вытащили из машины 105 тысяч рублей

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  • 24.05.2022, 20:31
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В Полоцке у мужчины вытащили из машины 105 тысяч рублей

Преступление было спланировано заранее.

В Полоцке 37-летний местный житель стал жертвой воров и лишился крупной суммы денег — у него из машины вытащили пакет с валютой и белорусскими банкнотами на почти 105 тысяч рублей. Преступление было спланировано заранее, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Заметив пропажу, полочанин заявил в милицию. Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемых. Это были два 39-летних местных жителя. Как утверждает УВД, мужчины знали, что у потерпевшего есть деньги, и все спланировали, несколько часов следили за его машиной и, когда появилась возможность, совершили кражу. Затем деньги разделили и разошлись.

Подозреваемых задержали поодиночке. Деньги они потратить не успели. У одного дома нашли, кроме денег, еще и обойму от пистолета Макарова с боевыми патронами.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о краже по ч. 4 ст. 205 УК, также проводится проверка относительно найденных патронов.

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