В Волковыске продолжаются акции в поддержку Николая Автуховича
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Фотофакт.
В Волковыске продолжаются акции в поддержку белорусского патриота Николая Автуховича.
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».
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