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В Волковыске продолжаются акции в поддержку Николая Автуховича

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  • 24.05.2022, 21:10
  • 2,978
В Волковыске продолжаются акции в поддержку Николая Автуховича
Николай Автухович

Фотофакт.

В Волковыске продолжаются акции в поддержку белорусского патриота Николая Автуховича.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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