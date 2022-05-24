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На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов

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  • 24.05.2022, 21:22
  • 4,176
На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов

И много техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили 3 вражеские атаки. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

В течение 24 мая противник совершил 3 атаки украинских позиций. Все попытки оказались неудачными. По скоплению личного состава и техники артиллерия ВСУ нанесла удар.

За последние сутки украинские военные на Донбассе уничтожили:

личного состава - до 180;

танков - 2;

БМП - 5;

БТР - 3;

артиллерийских систем - 3;

минометов - 3;

беспилотников - 3.

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