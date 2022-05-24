На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов

На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 180 оккупантов2
- 24.05.2022, 21:22
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И много техники.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки отразили 3 вражеские атаки. Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника, уничтожено 180 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
В течение 24 мая противник совершил 3 атаки украинских позиций. Все попытки оказались неудачными. По скоплению личного состава и техники артиллерия ВСУ нанесла удар.
За последние сутки украинские военные на Донбассе уничтожили:
личного состава - до 180;
танков - 2;
БМП - 5;
БТР - 3;
артиллерийских систем - 3;
минометов - 3;
беспилотников - 3.