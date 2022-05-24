Десантники львовской «восьмидесятки» рассказали о боевых достижениях за три месяца войны 24.05.2022, 21:40

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Уничтожены пять вражеских батальонов и 400 машин.

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся во Львове, за три месяца войны уничтожили более 400 единиц вражеской военной техники и вооружения и пять батальонных тактических групп россиян.

Об этом рассказала во время брифинга во вторник, 24 мая, старший офицер отделения морально-психологического обеспечения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, майор Снежана Стеценко.

В частности, львовские десантники обезвредили 47 танков, 136 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 11 реактивных систем залпового огня, 24 средства ПВО, 1 самолет, 4 вертолета, 178 единиц автомобильной техники, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет.

По ее словам, война застала львовских десантников на юге Украины, где они проходили боевую подготовку.

«Это было не на руку нашему противнику, потому что мы готовились к мероприятию в то время, район проведения Операции Объединенных Сил. Потому мы смогли моментально занять позиции и принять бой. А бой на юге Украины в первые недели был адский. В то время, когда ребята держали оборону там, здесь, во Львове, мы имели наплыв наших собратьев, наших резервистов, добровольцев из всех уголков Украины. А также волонтеров, которые везли все нужное в часть», — рассказала Снежана Стеценко.

Сначала бригада выполняла задание в Николаевской и Херсонской областях. Во время контрнаступления львовские десантники освободили многие населенные пункты. Разведчики вызвали огонь на себя, уничтожая базы хранения вооружения противников. Одно из подразделений бригады прошло ад Бучи и Ирпеня.

"Мы не можем не вспомнить богов войны – артиллеристов. Они ежедневно увеличивают численность потерь россиян. Благодаря двум трофейным артиллерийским единицам положено начало полного разгрома русских войск при попытке форсирования реки Северский Донец", — напомнила офицер.

Более 300 служащих 80-ки удостоены орденов За мужество. Более 100 получили знаки отличия Министерства обороны и Генштаба. Трое военных отмечены званием Героя Украины.

«К сожалению, двое из них посмертно. Без потерь войны не бывает. Благодаря Героям, самоотверженно и героически уложившим свою жизнь, подразделения продолжают неравную борьбу. Придет время - мы расскажем о каждом», — сказала Снежана Стеценко.

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