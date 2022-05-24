закрыть
25 мая 2022, среда, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Десантники львовской «восьмидесятки» рассказали о боевых достижениях за три месяца войны

  • 24.05.2022, 21:40
  • 2,914
Десантники львовской «восьмидесятки» рассказали о боевых достижениях за три месяца войны

Уничтожены пять вражеских батальонов и 400 машин.

Военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся во Львове, за три месяца войны уничтожили более 400 единиц вражеской военной техники и вооружения и пять батальонных тактических групп россиян.

Об этом рассказала во время брифинга во вторник, 24 мая, старший офицер отделения морально-психологического обеспечения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, майор Снежана Стеценко.

В частности, львовские десантники обезвредили 47 танков, 136 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 11 реактивных систем залпового огня, 24 средства ПВО, 1 самолет, 4 вертолета, 178 единиц автомобильной техники, 9 беспилотников и 5 крылатых ракет.

По ее словам, война застала львовских десантников на юге Украины, где они проходили боевую подготовку.

«Это было не на руку нашему противнику, потому что мы готовились к мероприятию в то время, район проведения Операции Объединенных Сил. Потому мы смогли моментально занять позиции и принять бой. А бой на юге Украины в первые недели был адский. В то время, когда ребята держали оборону там, здесь, во Львове, мы имели наплыв наших собратьев, наших резервистов, добровольцев из всех уголков Украины. А также волонтеров, которые везли все нужное в часть», — рассказала Снежана Стеценко.

Сначала бригада выполняла задание в Николаевской и Херсонской областях. Во время контрнаступления львовские десантники освободили многие населенные пункты. Разведчики вызвали огонь на себя, уничтожая базы хранения вооружения противников. Одно из подразделений бригады прошло ад Бучи и Ирпеня.

"Мы не можем не вспомнить богов войны – артиллеристов. Они ежедневно увеличивают численность потерь россиян. Благодаря двум трофейным артиллерийским единицам положено начало полного разгрома русских войск при попытке форсирования реки Северский Донец", — напомнила офицер.

Более 300 служащих 80-ки удостоены орденов За мужество. Более 100 получили знаки отличия Министерства обороны и Генштаба. Трое военных отмечены званием Героя Украины.

«К сожалению, двое из них посмертно. Без потерь войны не бывает. Благодаря Героям, самоотверженно и героически уложившим свою жизнь, подразделения продолжают неравную борьбу. Придет время - мы расскажем о каждом», — сказала Снежана Стеценко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников