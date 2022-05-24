Английская Премьер-лига одобрила продажу «Челси»
- 24.05.2022, 21:55
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Владелец клуба Роман Абрамович находится под санкциями.
Английская Премьер-лига одобрила продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму Boehly во главе с Тоддом Боли. Завершение сделки зависит от выдачи британским правительством необходимой лицензии.
Об этом сообщает сайт Премьер-лиги.
«Совет Премьер-лиги сегодня (24 мая - ред.) одобрил предложение о поглощении футбольного клуба «Челси» консорциумом Тодда Боли и Клирлейка», - говорится в сообщении.
Отмечается, что был проведено тестирование всех потенциальных директоров и проведена необходимая проверка. Завершение продажи по-прежнему зависит от британского правительства, которое должно выдать необходимую лицензию для завершения заключительных этапов сделки.