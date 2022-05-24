Опубликовано «огненное» видео уничтожения минометного расчета РФ 24.05.2022, 22:46

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Украинцы пустили в бой трофеи.

Бойцы минометного подразделение отдельной бригады территориальной обороны города Харькова уничтожили минометный расчет врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, опубликовав видео.

"На орехи" российские оккупанты получили своими же минометами и БК. Трофеи наши воины сразу пускают в бой", – отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что совместно с аэроразведкой 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко военные Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеский танк.

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