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ЧМ-2022: США обыграли Норвегию и вышли в плей-офф

  • 24.05.2022, 22:33
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ЧМ-2022: США обыграли Норвегию и вышли в плей-офф
Фото: "Прессбол"

Хоккеист с белорусскими корнями Гальченюк набрал два очка.

Сборная США в последнем матче группового турнира чемпионата мира-2022 обыграла команду Норвегии — 4:2. Форвард американцев с белорусскими корнями Алекс Гальченюк набрал два очка, передает pressball.by.

В турнирной таблице группы "В" США заняли четвертое место, набрав 13 очков.

Таким образом, американцы вышли в плей-офф чемпионата мира-2022 и встретятся со Швейцарией 26 мая.

США — Норвегия — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: Хартман — 1 (Гальченюк, Лафферти), 3:45 — 1:0. Болди — 1 (Гальченюк), 7:20 — 2:0. Мартинсен — 2 (Хага, Реймарк), 22:43 — 2:1. Майерс — 2 (Хьюз, Кулман), 28:05 — 3:1. Роксет — 1 (Якобссон, Треттенес), 41:59 — 3:2. Фаррелл — 1 (п.в.), 59:20 — 4:2.

Турнирное положение в группе "В": Швеция — 18 очков (7 матчей), Финляндия — 16 (6), Чехия — 13 (6), США — 13 (7), Латвия — 8 (7), Австрия — 7 (7), Норвегия — 5 (7), Великобритания — 1 (7).

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