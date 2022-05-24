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«Друга Лукашенко» отправили в СИЗО

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  • 24.05.2022, 23:37
  • 4,394
«Друга Лукашенко» отправили в СИЗО
ИГОРЬ ДОДОН
ФОТО: EPA

Видеофакт.

Правоохранители сопроводили пятого президента Молдовы Игоря Додона в следственный изолятор. Его задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом сообщает Point.md.

К дому политика пригнали белый микроавтобус, куда его посадили сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы. В этот момент возле дома политика проходил митинг, на котором люди скандировали "В тюрьму!"

Додон спокойно сел в машину и не сделал никаких заявлений. Сообщается, что его задержали на 72 часа. По словам представителя Антикоррупционной прокуратуры, по этому делу задержали еще двух человек.

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