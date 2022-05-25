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В Запорожье прогремела серия мощных взрывов

  • 25.05.2022, 7:33
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В Запорожье прогремела серия мощных взрывов

Первые подробности ракетного удара.

Утром 25 мая в городе Запорожье прогремели четыре мощных взрыва. По предварительным данным, в областном центре были зафиксированы ракетные удары.

Информация о взрывах в Запорожье появилась около 5:30 утра. Очевидцы сообщают, что над некоторыми районами города поднялась большая стена дыма, передает Telegram-канал «Это Запорожье».

Детали о последствиях вражеской атаки пока не разглашаются. Жителей Запорожья призвали сохранять спокойствие и не распространять информацию и фото- видеоматериалы о местах взрывов.

Позже в Запорожской ОВА уточнили, что в 05:13 в среду, 25 мая, российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбило украинское ПВО.

В настоящее время обследуется территория, попавшая под удар. На месте происшествия работают соответствующие службы. Информация будет уточнена впоследствии.

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