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ВСУ впервые показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага

  • 25.05.2022, 7:52
ВСУ впервые показали, как самоходные гаубицы Caesar бьют врага

Оружие нового поколения уничтожает командные пункты оккупантов.

Вооруженные силы Украины показали, как уже активно используют самоходные гаубицы Caesar для уничтожения техники и командных пунктов оккупантов. Артиллеристы ВСУ быстро овладели новыми САУ, фактически всего за несколько часов.

Об этом сообщает в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии обычно находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

САУ установлены на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Автоматизированная система самопривязки и самонаведения на цель облегчает работу расчета.

Caesar имеет достаточно высокую скорострельность – 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

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