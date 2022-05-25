Ученик открыл стрельбу в школе штата Техас: погибло 18 человек 25.05.2022, 7:56

фото: AP

Нападавшего идентифицировали.

В городе Ювальд, штат Техас, ученик средней школы открыл стрельбу, расстреляв детей младшей школы и учителя.

Об этом сообщает CNN.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что погибло 18 человек.

Сам стрелок был застрелен офицером полиции. Нападавшего идентифицировали — им был 18-летний Сальвадор Рамос.

Также есть раненные — среди них двое полицейских, прибывших на место происшествия.

Также сообщается, что перед массовой стрельбой в школе Сальвадор Рамос застрелил свою бабушку.

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