Разведка: Россия забрала с крейсера «Москва» тела и секретное оборудование 25.05.2022, 8:07

Oперация длилась как минимум две недели.

Российские военные забрали с уничтоженного крейсера "Москва" тела погибших моряков. Также оккупанты изъяли секретное оборудование и документацию.

Об этом сообщает Разведка: Россия забрала с крейсера «Москва» тела и секретное оборудование

Oперация длилась как минимум две недели.

Российские военные забрали с уничтоженного крейсера "Москва" тела погибших моряков. Также оккупанты изъяли секретное оборудование и документацию.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия проводила спасательную операцию на затонувшей "Москве". Скибицкий утверждает, что операция длилась как минимум две недели.

"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера - доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", - сообщил представитель ГУР МО.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по крейсеру удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.("Крым.Реалии" https://ru.krymr.com/a/news-kreyser-moskva-razvedka/31865674.html).

Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия проводила спасательную операцию на затонувшей "Москве". Скибицкий утверждает, что операция длилась как минимум две недели.

"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена и проводили зачистку этого крейсера - доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны", - сообщил представитель ГУР МО.

Вечером 13 апреля украинские военные нанесли по крейсеру удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

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