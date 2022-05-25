В Беларуси «разбушевались» цены

В Беларуси «разбушевались» цены8
- 25.05.2022, 8:21
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Власти не могут контролировать их, как раньше.
Весной 2022 года цены в Беларуси росли быстрее обычного. Особенно тревожно было в марте, когда рубль упал, а потребительские цены застыли в ожидании.
С конца февраля 2021 года до начала апреля 2022-го многие потребительские цены регулировались довольно жестко Постановлением №100 от 23.02.2021. А сейчас эти ограничения сняты. 7 апреля представили новое Постановление №214, пишет onliner.by.
Суть нового подхода к регулированию цен
Товаров с контролем ежемесячного роста цены стало меньше. В Постановлении №100 было 62 регулируемые категории, а в Постановлении №214 — 15 таких категорий.
Раньше ежемесячный рост регулируемых цен ограничивался 0,2% в месяц, теперь — 1,2% в месяц.
Теперь при формировании цены учитывается не только ее фактическая величина в рублях, но также рентабельность выпуска данной продукции у производителя или наценки импортера (если товар ввозят в РБ).
Есть также ограничение торговых надбавок на определенные категории товаров.
Что осталось регулируемым
Всего осталось 15 регулируемых категорий продуктов, и точные определения можно найти в Приложении 1 к Постановлению 214.
Как и раньше, регулируют цены на хлеб. И на пшеничный, и на ржаной, и на продукты из смеси ржаной и пшеничной муки, а также на батоны. Но стало больше исключений — изделия с добавками в цене не ограничивают. Добавки могут быть фруктовыми, овощными, из орехов, пряностей и др.
Осталось регулирование цен на молоко, кефир, сливочное масло и сметану. Но добавилось определение: «из коровьего молока», хотя продукты из кобыльего, овечьего и даже козьего молока в магазинах редкость.
Макаронные изделия из-под контроля совсем не ушли, но если раньше ограничивали цены на общую категорию: «вермишель, лапша», то теперь остались: «сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы». Не ограничивают цены на макароны быстрого приготовления. Как последний момент отразится на бедных учащихся и трудящихся, не ясно, но что-то подсказывает, что подобный товар дорогим быть не может.
Регулирование по мясу действует для говядины, свинины и курятины. Но по говядине и свинине есть уточнение: «кроме бескостного мяса», т. е. вырезка больше не регулируется, а вот суповой набор под контролем.
Осталось регулирование на куриные яйца. Тоже появилось уточнение: «яйцо куриное свежее», убрали регулирование на деликатесы вроде копченых яиц.
Список регулирования на детское питание не изменился. Правда, ему недавно разрешили дорожать по другим основаниям.
Постановление №214 также ограничивает ежемесячный рост цен на некоторые лекарства. Всего 46 препаратов, в основном отечественных. Интересующимся рекомендуем смотреть полный список в Приложении 2.
Что немного отпустили
Ежемесячному контролю больше не подлежат:
рыба в любом виде, включая консервы;
творог и сыр;
все овощи и фрукты;
соль и сахар;
все крупы и овсяные хлопья, в том числе предмет особого внимания — гречка;
говядина и свинина без костей;
колбасы, сосиски и тушенка;
растительные масла и маргарин;
чай и кофе;
а также — подгузники, мыло, спички.
Но не все так бесконтрольно
Облегчив контроль ежемесячного роста цен, государство не отказалось от других ограничений. В Постановлении №214 есть еще Приложения №3 и №4, в которых ограничена рентабельность производства многих товаров и заработок импортеров примерно того же списка товаров.
Здесь схема разрешенного роста сложнее:
Фиксируется рентабельность производства определенной продукции в 2021 году. В 2022 можно производить эту же продукцию с такой же рентабельностью. Если рентабельность была ниже 10%, то ее можно поднять до тех же 10%.
Из этого следует, что если в прошлом году какой-то завод производил, например, муку себе в убыток, с минусом в 5%, то сейчас он может поднять цену сразу на 15%.
Ограничение рентабельности касается 33 категорий. В списке:
куры, кроме филе и фарша, а также — свинина, говядина, в том числе без костей, за исключением самых дорогих частей;
колбасы вареные, варено-копченые и полукопченые;
сыр, творог, сливочное масло, молоко, кефир; исключение — сметана, сырки и продукты с вкусовыми добавками;
пшеничная мука регулируется, про другие виды муки и полуфабрикаты ничего не сказано;
рис, манная, пшеничная и перловая крупа, а также овсяные хлопья без добавок;
макароны (кроме производимых из твердых сортов пшеницы и продуктов быстрого приготовления);
яблоки, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, огурцы, помидоры и сладкий перец;
мыло, туалетная бумага, еще некоторые предметы гигиены, моющие и чистящие средства, а также обувь и носки для детей.
В списке товаров с контролем наценки импортера примерно те же категории продуктов, но нет промтоваров. Полный список в Приложении 4, там есть:
молоко, творог, сырки — надбавка не более 15% к цене закупки;
мясо, колбасы и список мясных продуктов — 20% (лучшие части тоже в списке исключений), также 20% на хлеб и сливочное масло;
рыба и продукты из нее, импортная гречка и маргарин — 25%;
30% — на сыр, яблоки, рис, макароны (кроме произведенных из твердых сортов пшеницы);
больше всего на фрукты (кроме яблок) и орехи — 40%.
Списки ограничения рентабельности и надбавок импортеров больше, чем мы сейчас назвали, и в целом совпадают с действовавшим ранее списком социально значимых товаров. Но теперь из числа регулируемых тщательней убирают деликатесы и все, что представляется товаром не для бедных.
На практике товары с ограничением рентабельности и надбавок импортера могут дорожать и дальше, пропорционально росту себестоимости и цен поставок из-за границы.
Торговые надбавки тоже ограничили
Ограничения торговых надбавок делят между собой и опт, и розница. Чем больше накручивает оптовая база — тем меньше добавляет магазин. Ограничена разница между ценой на витрине и ценой производителя/импортера.
Максимальные наценки определены так:
15% — хлеб, сахар, детское питание, молоко, кефир, творог, курятина, говядина, свинина и многие полуфабрикаты;
20% — сливочное масло и некоторые мясные полуфабрикаты;
25% — рыба, яйца, растительное масло, гречка, макароны;
30% — рыбные консервы, сыр, овсяные хлопья, рис, манка, пшеничная и перловая крупа, соль, картошка, овощи, яблоки, а также регулируемая бытовая химия, детские носки и обувь;
40% — только импортные фрукты (кроме яблок) и орехи.
А есть еще товары с жестким ограничением цены
Правда, их всего четыре — для полноценного питания их явно недостаточно.
картофель в мае нельзя продавать дороже 1 рубля за 1 килограмм;
морковь — не выше 1,11 рубля;
свекла — не более 1,01 рубля;
репчатый лук — не более 1,12 рубля.
Но! Это ограничение цен только для производителей и импортеров. В магазинах они будут дороже, и это законно. Кроме того, ограничение не касается мытого, калиброванного и как-то еще обработанного товара.
Что в итоге
Как и раньше, цены ограничивают в основном на пищевые продукты повседневного спроса в невысоких ценовых категориях. Государство стремится избавить от ценовых шоков наименее обеспеченные слои населения. Но регулируемых товаров меньше, чем когда-то включали в минимальные потребительские корзины.
Как и раньше, цены можно поднять сверх указанного по особому разрешению. Сейчас такое разрешение может дать специальная комиссия при Совете министров.
Как и раньше, у производителей остается возможность выпустить на рынок новый продукт по новой цене, а у импортеров — привезти новый товар.