закрыть
25 мая 2022, среда, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси «разбушевались» цены

8
  • 25.05.2022, 8:21
  • 7,114
В Беларуси «разбушевались» цены

Власти не могут контролировать их, как раньше.

Весной 2022 года цены в Беларуси росли быстрее обычного. Особенно тревожно было в марте, когда рубль упал, а потребительские цены застыли в ожидании.

С конца февраля 2021 года до начала апреля 2022-го многие потребительские цены регулировались довольно жестко Постановлением №100 от 23.02.2021. А сейчас эти ограничения сняты. 7 апреля представили новое Постановление №214, пишет onliner.by.

Суть нового подхода к регулированию цен

Товаров с контролем ежемесячного роста цены стало меньше. В Постановлении №100 было 62 регулируемые категории, а в Постановлении №214 — 15 таких категорий.

Раньше ежемесячный рост регулируемых цен ограничивался 0,2% в месяц, теперь — 1,2% в месяц.

Теперь при формировании цены учитывается не только ее фактическая величина в рублях, но также рентабельность выпуска данной продукции у производителя или наценки импортера (если товар ввозят в РБ).

Есть также ограничение торговых надбавок на определенные категории товаров.

Что осталось регулируемым

Всего осталось 15 регулируемых категорий продуктов, и точные определения можно найти в Приложении 1 к Постановлению 214.

Как и раньше, регулируют цены на хлеб. И на пшеничный, и на ржаной, и на продукты из смеси ржаной и пшеничной муки, а также на батоны. Но стало больше исключений — изделия с добавками в цене не ограничивают. Добавки могут быть фруктовыми, овощными, из орехов, пряностей и др.

Осталось регулирование цен на молоко, кефир, сливочное масло и сметану. Но добавилось определение: «из коровьего молока», хотя продукты из кобыльего, овечьего и даже козьего молока в магазинах редкость.

Макаронные изделия из-под контроля совсем не ушли, но если раньше ограничивали цены на общую категорию: «вермишель, лапша», то теперь остались: «сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы». Не ограничивают цены на макароны быстрого приготовления. Как последний момент отразится на бедных учащихся и трудящихся, не ясно, но что-то подсказывает, что подобный товар дорогим быть не может.

Регулирование по мясу действует для говядины, свинины и курятины. Но по говядине и свинине есть уточнение: «кроме бескостного мяса», т. е. вырезка больше не регулируется, а вот суповой набор под контролем.

Осталось регулирование на куриные яйца. Тоже появилось уточнение: «яйцо куриное свежее», убрали регулирование на деликатесы вроде копченых яиц.

Список регулирования на детское питание не изменился. Правда, ему недавно разрешили дорожать по другим основаниям.

Постановление №214 также ограничивает ежемесячный рост цен на некоторые лекарства. Всего 46 препаратов, в основном отечественных. Интересующимся рекомендуем смотреть полный список в Приложении 2.

Что немного отпустили

Ежемесячному контролю больше не подлежат:

рыба в любом виде, включая консервы;

творог и сыр;

все овощи и фрукты;

соль и сахар;

все крупы и овсяные хлопья, в том числе предмет особого внимания — гречка;

говядина и свинина без костей;

колбасы, сосиски и тушенка;

растительные масла и маргарин;

чай и кофе;

а также — подгузники, мыло, спички.

Но не все так бесконтрольно

Облегчив контроль ежемесячного роста цен, государство не отказалось от других ограничений. В Постановлении №214 есть еще Приложения №3 и №4, в которых ограничена рентабельность производства многих товаров и заработок импортеров примерно того же списка товаров.

Здесь схема разрешенного роста сложнее:

Фиксируется рентабельность производства определенной продукции в 2021 году. В 2022 можно производить эту же продукцию с такой же рентабельностью. Если рентабельность была ниже 10%, то ее можно поднять до тех же 10%.

Из этого следует, что если в прошлом году какой-то завод производил, например, муку себе в убыток, с минусом в 5%, то сейчас он может поднять цену сразу на 15%.

Ограничение рентабельности касается 33 категорий. В списке:

куры, кроме филе и фарша, а также — свинина, говядина, в том числе без костей, за исключением самых дорогих частей;

колбасы вареные, варено-копченые и полукопченые;

сыр, творог, сливочное масло, молоко, кефир; исключение — сметана, сырки и продукты с вкусовыми добавками;

пшеничная мука регулируется, про другие виды муки и полуфабрикаты ничего не сказано;

рис, манная, пшеничная и перловая крупа, а также овсяные хлопья без добавок;

макароны (кроме производимых из твердых сортов пшеницы и продуктов быстрого приготовления);

яблоки, капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, огурцы, помидоры и сладкий перец;

мыло, туалетная бумага, еще некоторые предметы гигиены, моющие и чистящие средства, а также обувь и носки для детей.

В списке товаров с контролем наценки импортера примерно те же категории продуктов, но нет промтоваров. Полный список в Приложении 4, там есть:

молоко, творог, сырки — надбавка не более 15% к цене закупки;

мясо, колбасы и список мясных продуктов — 20% (лучшие части тоже в списке исключений), также 20% на хлеб и сливочное масло;

рыба и продукты из нее, импортная гречка и маргарин — 25%;

30% — на сыр, яблоки, рис, макароны (кроме произведенных из твердых сортов пшеницы);

больше всего на фрукты (кроме яблок) и орехи — 40%.

Списки ограничения рентабельности и надбавок импортеров больше, чем мы сейчас назвали, и в целом совпадают с действовавшим ранее списком социально значимых товаров. Но теперь из числа регулируемых тщательней убирают деликатесы и все, что представляется товаром не для бедных.

На практике товары с ограничением рентабельности и надбавок импортера могут дорожать и дальше, пропорционально росту себестоимости и цен поставок из-за границы.

Торговые надбавки тоже ограничили

Ограничения торговых надбавок делят между собой и опт, и розница. Чем больше накручивает оптовая база — тем меньше добавляет магазин. Ограничена разница между ценой на витрине и ценой производителя/импортера.

Максимальные наценки определены так:

15% — хлеб, сахар, детское питание, молоко, кефир, творог, курятина, говядина, свинина и многие полуфабрикаты;

20% — сливочное масло и некоторые мясные полуфабрикаты;

25% — рыба, яйца, растительное масло, гречка, макароны;

30% — рыбные консервы, сыр, овсяные хлопья, рис, манка, пшеничная и перловая крупа, соль, картошка, овощи, яблоки, а также регулируемая бытовая химия, детские носки и обувь;

40% — только импортные фрукты (кроме яблок) и орехи.

А есть еще товары с жестким ограничением цены

Правда, их всего четыре — для полноценного питания их явно недостаточно.

картофель в мае нельзя продавать дороже 1 рубля за 1 килограмм;

морковь — не выше 1,11 рубля;

свекла — не более 1,01 рубля;

репчатый лук — не более 1,12 рубля.

Но! Это ограничение цен только для производителей и импортеров. В магазинах они будут дороже, и это законно. Кроме того, ограничение не касается мытого, калиброванного и как-то еще обработанного товара.

Что в итоге

Как и раньше, цены ограничивают в основном на пищевые продукты повседневного спроса в невысоких ценовых категориях. Государство стремится избавить от ценовых шоков наименее обеспеченные слои населения. Но регулируемых товаров меньше, чем когда-то включали в минимальные потребительские корзины.

Как и раньше, цены можно поднять сверх указанного по особому разрешению. Сейчас такое разрешение может дать специальная комиссия при Совете министров.

Как и раньше, у производителей остается возможность выпустить на рынок новый продукт по новой цене, а у импортеров — привезти новый товар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников