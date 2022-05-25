На южном направлении войска РФ пытались атаковать украинские позиции, переодевшись в форму ВСУ 3 25.05.2022, 8:25

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иллюстрационное фото

Были уничтожены 33 оккупанта и семь единиц вражеской техники.

Оперативное командование Юг сообщает, что на северо-востоке Николаевской области российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции, переодевшись в форму ВСУ.

«На северо-востоке Николаевской области, в направлении Кривого Рога произошло боевое столкновение украинского подразделения со специфической группой вражеских сил. Враг при поддержке двух боевых бронированных машин «Тигр» под прикрытием минометного огня пытался захватить наблюдательный пост украинских военных. При этом, на оккупантах была военная форма ВСУ», — сообщили в командовании.

Всего за сутки на южном направлении были уничтожены 33 оккупанта и семь единиц вражеской техники. В то же время, оккупанты пытаются привлечь к войне на своей стороне жителей оккупированных территорий.

«Оккупационные власти и рашистская армия пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией. По имеющимся данным, они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнице такая практика присуща еще со времен оккупации Донецкой и Луганской областей», — сообщили в командовании.

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