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Археологи обнаружили в Израиле необычный 7500-летний идол

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  • 25.05.2022, 8:34
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Археологи обнаружили в Израиле необычный 7500-летний идол
иллюстрационное фото

Склон горы когда-то было важным местом поклонения.

Археологи, проводящие раскопки на древнем кладбище в Израиле, обнаружили идола, который, по их мнению, принадлежит богине Ашере, в месте поклонения, которому не менее 7500 лет.

Найденный во время раскопок на склоне горы недалеко от Эйлата, самого южного города Израиля на северной оконечности Красного моря, участок был впервые обнаружен в 1978 году и раскопан в качестве спасательных раскопок перед расширением города на запад в конце 1980-х годов. Но потребовалось три десятилетия, чтобы проанализировать результаты и опубликовать статьи. Об этом пишет Arkeo News.

Археологи нашли здесь остатки кладбища, уходящего далеко в глубокую древность. Они также нашли другие руины и маркеры, которые показывают, что это место когда-то было важным местом поклонения.

Это конкретное место было построено примерно 7500 лет назад и было посвящено богине Ашере, которой в более поздние времена поклонялись как жене бога -создателя Израиля Яхве.

Раскопки проводились Исраэлем Гершковицем и Узи Авнером, которые обнаружили 11 простых могил, 20 курганных гробниц, две области, идентифицированные как святилища под открытым небом, и культовое сооружение.

Археологи также нашли издалека бусы, сделанные из экзотических материалов, включая самые ранние образцы фаянса и стеатита, найденные в Леванте.

Кладбище с видом на современный город использовалось более тысячи лет, в шестом и пятом тысячелетиях до нашей эры (ок. 5450–4250 до н.э.), согласно находкам и радиоуглеродному анализу древесного угля, найденного на этом месте.

Ашера, древняя западно-семитская богиня, супруга верховного бога. Согласно текстам из Угарита (современный Рас-Шамра, Сирия), супругой Ашеры был Эль, и по его словам, она была матерью 70 богов. Как богине-матери ей широко поклонялись по всей Сирии и Палестине, хотя ее часто составляли в паре с Ваалом, который часто занимал место Эль; как супруге Ваала, Ашере обычно давали имя Ваалат.

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