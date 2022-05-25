Боец ВСУ в свой день рождения сбил на передовой вражеский беспилотник

Боец ВСУ в свой день рождения сбил на передовой вражеский беспилотник1
- 25.05.2022, 8:38
- 1,918
Удачный выстрел показали в Генеральном штабе.
Защитник Украины по имени Александр, которого мобилизовали на фронт, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.
Об удачном выстреле военного 25 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе.
Пресс-служба также опубликовала фото сбитого беспилотника и снимок автора этого удачного выстрела.