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В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортово

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  • 25.05.2022, 9:05
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В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортово

Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.

Во вторник вечером, 24 мая, в Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортово, построенный в 17 веке.

Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на российские СМИ.

Общая площадь пожара достигает 150 квадратных метров. Пишут, что загорелась крестильня на территории храма Петра и Павла.

С пожаром борются спасатели, наблюдается открытое горение.

О причинах пожара и пострадавших пока нет информации.

Приходской храм Петра и Павла расположен в Лефортовском районе Москвы. Его освятили в 1613 году.

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