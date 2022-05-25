В Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортово9
- 25.05.2022, 9:05
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Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров.
Во вторник вечером, 24 мая, в Москве загорелся храм Петра и Павла в Лефортово, построенный в 17 веке.
Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на российские СМИ.
Общая площадь пожара достигает 150 квадратных метров. Пишут, что загорелась крестильня на территории храма Петра и Павла.
С пожаром борются спасатели, наблюдается открытое горение.
О причинах пожара и пострадавших пока нет информации.
Приходской храм Петра и Павла расположен в Лефортовском районе Москвы. Его освятили в 1613 году.