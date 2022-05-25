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«Отказываемся ехать на убой»: более 200 боевиков «ДНР» устроили бунт

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  • 25.05.2022, 9:10
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«Отказываемся ехать на убой»: более 200 боевиков «ДНР» устроили бунт

Оккупанты заявили, что не будут защищать «чужую республику».

Боевики так называемой "ДНР" устроили бунт и отказались воевать за" ЛНР", потому что это "чужая республика".

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

Боевики из "ДНР" записали видеообращение, в котором аргументировали свою позицию. Главарь бунта называет себя и других боевиков "военнослужащими 107 стрелкового полка". По его словам, 1,2 и 4 рота полка (204 человека) отказывается выполнять приказ "командование" и ехать в "ЛНР".

"Мы отказываемся ехать на убой в "ЛНР" - совсем другую республику. С нами совершили множество незаконных действий. Нас призвали незаконно с нарушением приказа. С нами не провели медицинского обследования во время призыва. Нас неоднократно обманывали и обманным путем пытались завезти на территорию "ЛНР", где, по неподтвержденным данным, мы уже являемся частью некоего "казачества", добровольно вступили в ряды "вооруженных сил ЛНР", - говорит боевик.

Предводитель бунта рассказал, что их перебросили на "освобождение" Мариуполя, а теперь хотят сделать пушечным мясом" в "ЛНР". Они от этого отказываются. Боевики собрались жаловаться на "командование" в "военную прокуратуру".

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