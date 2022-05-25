В Беларуси все чаще стали использовать нехитрую схему обмана таксистов 3 25.05.2022, 9:20

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Как действуют мошенники?

Мошенников сейчас развелось пруд пруди. Обманывают пенсионеров, обманывают держателей банковских карточек – и теперь вот таксистов. Схема нехитрая, но судя по сообщениям милиции, сегодня не такая редкая, пишет abw.by.

В мае в милицию стали поступать заявления о том, что кто-то обманывает таксистов в Гомеле. Неизвестный с помощью сервиса заказывал продукты питания и спиртное, после чего просил реквизиты банковской карточки, а чуть позже присылал чек о якобы произведенном переводе денег. Однако ни в этот день, ни в последующие, таксисты денег так и не получали, – сообщает УВД Гомельской области.

13 мая возле одного из домов по улице Пугачева в Гомеле водитель передал продукты на 240 рублей. На следующий день другой таксист привез продуктов на 165 рублей. 15 мая таким же способом мужчина завладел продовольственными и спиртными товарами на 115 рублей.

Тем, кто беспокоился и перезванивал, молодой человек пояснял – проблема с банком, идет задержка платежа, но волноваться не стоит, все обязательно придет. Только в сказку поверили не все, некоторые обратились в милицию.

Оперативниками уголовного розыска Новобелицкого РОВД г. Гомеля на съемной квартире был задержан накануне дня рождения 25-летний житель города Могилева и трое его товарищей, приехавших к нему на праздник.

Как оказалось, они также имели проблемы с законом. Один из них был передан могилевским коллегам, так как находился в розыске. На других были составлены административные протоколы за различные нарушения.

Выяснилось, что задержанный подобным способом обманул около десятка водителей такси. Сегодня установлены еще несколько подобных фактов, как в областном центре, так и в Гомельском районе. Есть и другие пострадавшие. 7 мая мошенник попросил индивидуальную предпринимательницу сформировать ему букет из 111 роз. Женщине пришлось обращаться за помощью к своим коллегам по бизнесу, так как у самой столько цветов не оказалось. За букет парень должен был перевести 666 рублей. Фальшивый чек о переводе продемонстрировал женщине в телефоне. Через несколько дней ожидания денежного перевода и звонков покупателю гомельчанка решила обратиться за помощью в милицию. Там она и узнала, что не единственная пострадавшая от рук мошенника.

Больше всех впросак попал бывший таксист. Тот самый житель Могилева с 6 по 8 мая пользовался его услугами, катаясь по городу. Помимо этого, "крутой" товарищ за счет водителя закупил дорогого спиртного и продуктов на 2100 рублей. Как и остальным, показывал тому фальшивые чеки о переводах.

В отношении могилевчанина возбуждены уголовные дела по всем фактам мошенничеств. Он арестован. Проводится работа по установлению его причастности к аналогичным преступлениям.

Случай в Могилеве

Напомним, о похожем случае в начале мае сообщалось в Могилеве. Там в милицию с заявлениями тоже обратились сразу несколько водителей такси. Они рассказали, что были обмануты незнакомым им молодым человеком.

Милиция выяснила, что всех заявителей обманул 19-летний могилевчанин, ранее уже судимый за хулиганство. Парень заказывал такси от продуктового магазина до квартиры друга. Затем звонил таксисту и просил купить ему продукты и привезти, после чего обещал заплатить за это наличными и дать "чаевые".

Некоторые таксисты соглашались, однако по приезду оплата проводилась не по изначальному уговору. Парень объяснял, что у него карта российского банка и он не может снять наличные. Могилевчанин предлагал перекинуть деньги на карту, а после демонстрировал водителям чек о денежном переводе, который до этого изготовил самостоятельно с помощью компьютерной техники. Он заверял мужчин, что деньги скоро поступят на карту, и прощался. Однако в итоге этого не происходило.

Таким образом, парень в каждом случае действовал одинаково: под предлогом приобретения продуктов питания он завладел чужими деньгами на общую сумму около 400 рублей. Инциденты происходили на протяжении нескольких дней на территории областного центра.

Сейчас в отношении могилевчанина также возбужден ряд уголовных дел.

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